A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Barcelos e Diocese de São Gabriel da Cachoeira realizam o Festejo em honra a Nossa Senhora Imaculada Conceição 2021, padroeira do Amazonas e de Barcelos. O dia 8 de dezembro é feriado no estado e em mais 170 cidades. Missas e procissão fazem parte da programação dos Festejos em homenagem a santa.

Neste ano de 2021, em uma mescla de religiosidade, arte e cultura, o tradicional Arraial de Nossa Senhora da Conceição iniciou no dia 29 de novembro e irá terminar em 08 de dezembro de 2021.

As festividades começaram na noite desta segunda-feira (29), na Igreja Matriz de Barcelos, localizada no centro da cidade, os católicos participaram do levantamento do Mastro e da missa de abertura, onde participam toda a comunidade barcelense e visitantes, assim como os ribeirinhos, que se deslocam das cabeceiras dos rios para prestigiar a santa. Durante a semana, celebrações eucarísticas e adorações reúnem diversos fieis na Igreja.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA E APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS E EVENTOS SOCIAL DO FESTEJO.

29/11 – SEGUNDA FEIRA

18h30: LEVANTAMENTO DOS MASTROS

19h30: MISSA DE ABERTURA COM A PRESENÇA DE TODAS AS COMUNIDADES

A PARTIR DE 21h

VÍRGILIO DE BARCELOS

GRUPO DE DANÇAS

30/11 – TERÇA FEIRA

19h30: MISSA COM A PARTICIPAÇÃO DAS EX ALUNAS, PASTORAL FAMILIAR E IRMÃS SALESIANAS.

A PARTIR DE 21h

VALDO DA GUITARRA

ISAC MORAL

01/12 – QUARTA FEIRA

19h30: MISSA COM A PARTICIPAÇÃO DOS TERÇOS DOS HOMENS E AA

A PARTIR DE 21h

GRUPOS DE DANÇA DOS PEIXES ORNAMENTAIS

ACARA DISCO E CARDINAL

02/12 – QUINTA FEIRA

19h30: MISSA COM A PARTICIPAÇÃO COM AS COMUNIDADES DE APARECIDA, NAZARÉ E SANTO EXPEDITO

A PARTIR DE 21h

VALDO DA GUITARRA

03/12 – SEXTA FEIRA

19h30: MISSA COM A PARTICIPAÇÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO E PASTORAL DA SAÚDE

A PARTIR DE 21h

BEBETO E RAYANE SHOW

ISAC MORAL

04/12 – SÁBADO

19h30: MISSA COM AS PARTICIPAÇÕES DAS COMUNIDADES. SÃO FRANCISCO, SÃO LAZARO E PRÍNCIPE DA PAZ

A PARTIR DE 21h

GRUPO DE DANÇAS DOS PEIXES ORNAMENTAIS CARDINA E ACARA DISCO

CACHASSAMBA

05/12 – DOMINGO

19h30: MISSA COM A PASTORAL DA LITURGIA E PASTORAL DO DIZIMO

A PARTIR DE 21h

THALES CHAGAS

06/12 – SEGUNDA

19h30: MISSA COM AS COMUNIDADES DE AUXILIADORA, SÃO PEDRO, SANTO ANTÔNIO E MENINO JESUS

A PARTIR DE 21h

TALLES CHAGAS

GRANDE BINGO

07/12 – TERÇA FEIRA

19h30: MISSA COM A PARTICIPAÇÃO DA CATEQUESE, ACÓLITOS E JOVENS

A PARTIR DE 21h

BEBETO E RAYANE SHOW

CACHASSAMBA

08/12 – QUARTA FEIRA (SOLENIDADE)

9H00: BATISMO

12H00: TERÇO (Com Terço dos Homens)

17H: PROCISSÃO E EM SEGUIDA MISSA SOLENE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

A PARTIR DE 21h



NO FESTEJO SOCIAL EM FRENTE A MATRIZ A PARTIR DE 20h30, VOCÊ VAI ENCONTRAR:

• BARRACA DA IMACULADA COM CHURRASCO, LASANHAS, BOLOS, PUDIM, SALGADOS E DIVERSAS GULOSEIMAS E SUCOS NATURAIS;

• BARRACAS DIVERSAS COM VENDAS DE COMIDAS, LASANHAS, CHURRASQUINHOS, DOCES, SALGADOS, BEBIDAS (NÃO ALCOOLICAS) SUCOS, SORVETES E;

• ESPAÇO COM BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS.

Origem da devoção

O dia da festa da Imaculada Conceição foi definido em 1476 pelo Papa Sisto IV. A existência da festa era um forte indício da crença da Igreja na Imaculada Conceição, mesmo antes da definição do dogma no século XIX.

No dia 8 de dezembro de 1854, dia da festa, o Papa Pio IX, com a Bula intitulada Deus Inefável (Ineffabilis Deus), definiu oficialmente o dogma da Santa e Imaculada Concepção de Maria.

Assim está escrito na bula (documento papal) intitulada Ineffabilis Deus que o Papa Pio X proclamou: Em honra da Trindade (…) declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a sua concepção, pela graça de Deus todo poderoso, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do homem, foi preservada imune da mancha do pecado original. Essa verdade foi-nos revelada por Deus e, portanto, deve ser solidamente crida pelos fiéis.

Oração à Imaculada Conceição

‘Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: ‘Ave Maria, cheia de graça’; nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados e já que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal esta graça: (fazer o pedido); para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém.’ Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai.