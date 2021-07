5 / 5 ( 6 votos )

A Associação Cultural e Folclórica Cardinal, tem como novo presidente, Guinho Martins e como nova vice-presidente, a professora Jeane Ugarte. Eles venceram neste sábado (17-07) a eleição realizada para decidir o novo comando do Peixe Azul e Vermelho.

O pleito ocorreu em Barcelos no Centro de Atendimento ao Turista - CAT. O total geral de votos foi de 715 para Chapa 1 contra 481 para a Chapa2, com uma diferença de 234 votos válidos.

A chapa de Guinho e Jeane disputou a presidência do Peixe Cardinal, contra a frente formada por, Marquinhos Parintins e Leoneide Belém. A Eleição é para o cargo de Presidente e Diretoria Completa, para o período de 2021 a 2023 a frente do Peixinho multicor.

“Agradeço a todos do Cardume azul e vermelho que participaram deste grande momento de democracia. Serei um presidente de todos e vamos realizar uma gestão extremamente transparente. Um dos nossos pilares, será a valorização de todos os segmentos que compõem o Cardinal, uma administração de paz, respeitando a tradição, mas ao mesmo tempo com ideias inovadoras que possam nos levar a vitórias do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos”. Disse Guinho Martins ao Barcelos na NET.