Descontos de até R$ 26 mil em empreendimentos novos, preços promocionais, além de ITBI e registro de imóvel grátis, essas são algumas das facilidades que o grupo MRV&CO vai oferecer aos seus clientes durante o Feirão de Imóveis que será promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) e patrocinado pela Caixa Econômica Federal. A campanha acontece até domingo, 2 de junho, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Ao todo, a MRV vai disponibilizar unidades em 14 empreendimentos nas mais diferentes regiões de Manaus. Dentre os destaques estão o “Vista dos Lírios”, que terá um desconto de R$ 17 mil; o Vista das Oliveiras, com descontos de R$ 5 mil; o Mirante Cardeal, com descontos de até R$ 15 mil; o Vista do Parque, com desconto de R$ 8 mil e o Vista do Oriente, que tem um desconto de até R$ 26 mil e está com as últimas unidades disponíveis.

Os imóveis Sensia, empresa de médio padrão do grupo MRV&CO, também estão com preços promocionais. O Sensia La Vie, na Constantino Nery, está sendo vendido com valor promocional a partir de R$ 350, enquanto o Sensia Ponta Negra, está sendo comercializado a partir de R$ 429.990.

Facilidades

Outras facilidades estão sendo oferecidas para os lançamentos Jardim Bonsai, que será vendido no Feirão com valor promocional a partir de R$195.990 e o Tokyo, dentro do Parque Yumi, vendido a partir de R$ 255 mil. Ambos ficam na Colônia Japonesa, na zona centro-sul de Manaus e, durante o feirão, serão vendidos com o ITBI e registro de imóvel grátis.

“São facilidades que irão impactar muito a decisão de compra dos nossos clientes. Asseguramos que são descontos e possibilidades de vendas inéditas e que dificilmente entrarão em negociação novamente”, afirmou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes.

Feirão

A última edição do Feirão, realizada em 2019, gerou um montante de vendas superior a R$ 146 milhões e atraiu mais de dez mil visitantes ao longo dos três dias. O Feirão de Imóveis funcionará das 10h às 22h.