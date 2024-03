O Feirão do Pescado vai ocorrer a partir desta quarta-feira (27), em Manaus. A ação, promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), será dividida em três pontos.

Veja abaixo.

Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul,

Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Zona Norte,

Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul.

Durante os dois primeiros dias, quarta (27) e quinta-feira (28), a população poderá adquirir o pescado das 7h às 19h. Na sexta-feira santa (29), a venda acontecerá das 7h às 12h.

Os peixes comercializados no Feirão do Pescado são oriundos da produção de piscicultores de Careiro da várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Coari, Manaus, Manacapuru e Maues.

Nas edições do Feirão do Pescado, os consumidores também terão a oportunidade de adquirir frutas, hortaliças e acompanhamentos para o consumo do peixe, incluindo a farinha regional, diretamente dos produtores rurais.

Além disso, feirantes da economia solidária estarão presentes, oferecendo opções para café da manhã, almoço e lanche da tarde.

No total, cerca de 95 feirantes, entre produtores regionais, artesãos e empreendedores da economia solidária, serão beneficiados por meio da iniciativa.

