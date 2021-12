Avalie o post

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a última edição do ano da Feira do Tambaqui. Vão ser disponibilizadas para venda seis toneladas de peixe fresco, manejado pelos pescadores da Associação de Moradores e Usuários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Antônio Martins. A feira acontece na sede da FAS, na Rua Álvaro Braga, Parque 10, a partir de 7h30 e segue até 15h.



Os preços do tambaqui variam por quilo. Até 4kg, o valor é R$ 8/kg; de 4,001 a 5 kg, R$ 10/kg; de 5,001 a 6,999 kg por R$ 13/kg; e acima de 7kg, o preço fica a R$ 16/kg.

O peixe manejado da Feira do Tambaqui é resultado do trabalho de 23 famílias da comunidade Boiador, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, em Fonte Boa. A venda vai beneficiar os pescadores e suas famílias. O trabalho é possível também por conta da parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.



Para a venda do tambaqui em Manaus, todos os protocolos de manuseio e armazenamento correto do peixe são seguidos desde a pesca até o transporte, garantindo qualidade ao produto e segurança alimentar aos consumidores.

Fonte: FAS

Fotos: Divulgação/FAS

