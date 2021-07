5 / 5 ( 10 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, em parceria com a Secretaria de Turismo e Fundo de Apoio e Desenvolvimento Sustentável da Pesca Esportiva, vai realizar a FEIRA DO PEIXE. O evento vai acontecer no Mercado Municipal Melo e Póvoas, no dia 19 de Julho (segunda-feira) a partir das 6h da manhã.

De acordo com a Secretaria de Produção, a venda de peixes no Mercado, será realizada entre o pescador e o consumidor final, sem a figura do atravessador, com um preço inédito e bem acessível a toda a população barcelense. O valor do Peixe será de R$ 8,00 (Pacu, Aracú e Peixe Liso), R$ 6,00 (Piranha, Acará, Traíra e outros).

O evento faz parte do "Programa Amigo Pescador", que foi criado pela lei n. 582 de 08 de Marco de 2021, sancionado pelo Prefeito Edson Mendes, que visa subsidiar com gelo, combustível e alimentação o pescador artesanal, barateando o valor do peixe para a população e revitalizar a venda dos mesmos no mercado municipal.

A fonte de recursos, é o Fundo Municipal de Apoio ao Pescador Artesanal e Ornamental de Barcelos, atrelado à taxa arrecadada da pesca esportiva no município.

Neste primeiro momento, a Prefeitura está iniciando o Programa com 10 pescadores artesanais, experiência inicial para mais a frente, estender o beneficio para mais pescadores.

“O evento é muito importante para garantir o peixe fresquinho e barato na mesa das famílias de Barcelos, e renda para os pescadores e suas famílias que precisam da pesca para sobreviver. Ao realizá-la, vamos tomar todos os cuidados necessários de prevenção à Covid-19, buscamos o equilíbrio para manter nossa economia girando e com segurança a saúde de todos.”, explica o Secretário de Produção e Abastecimento, Janderlei Albertino.