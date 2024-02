O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), promoverá seis edições da Feira de Produtos Regionais, em Manaus, durante o fim de semana de Carnaval. A programação oferece aos consumidores a oportunidade de adquirir alimentos regionais frescos e de qualidade.

As edições da feira ocorrerão entre sábado e domingo. No sábado, as feiras serão realizadas no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, bairro do Crespo (das 5h às 11h); Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, bairro Cidade Nova (das 5h às 11h); Comando Geral da Polícia Militar, na rua Benjamin Constant, bairro Petrópolis (das 5h às 9h).

No domingo, os consumidores podem visitar o estacionamento da praia da Ponta Negra, das 6h às 11h, onde encontrarão frutas, legumes e o tradicional café regional preparado na hora.

Para quem reside na área rural de Manaus ou vai pegar a estrada pela rodovia AM-010, a ADS disponibiliza uma feira de produtos regionais localizada no quilômetro 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva, que funciona aos sábados (das 7h às 15h) e domingos (das 7h às 12h).

“Nossas feiras são realizadas em pontos estratégicos, o que facilita a comercialização dos produtos e os torna mais acessíveis aos consumidores que queiram adquirir alimentos neste fim de semana”, ressaltou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.