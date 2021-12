Avalie o post

Manaus – O deputado estadual Fausto Jr. (MDB) fez hoje (9) um desafio ao senador Omar Aziz (PSD), durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Estado (ALE). “Desafio o senador Omar Aziz a provar que não é investigado pela Polícia Federal e que não está ligado aos escândalos de corrupção na Saúde do Amazonas”, afirmou Fausto.

O desafio foi feito após o senador processar o deputado, sob acusação de danos morais. Em julho deste ano, Fausto disse, nas redes sociais, que Omar “é corrupto”.

A acusação foi feita logo após o deputado participar da CPI da Covid no Senado, dia 29 junho deste ano, quando Fausto foi ameaçado por Omar.

Na ocasião, Fausto divulgou informações do relatório da Polícia Federal, que desencadeou a operação Maus Caminhos, e que apontou a participação de Omar nos desvios que podem chegar a R$ 250 milhões na Saúde do Amazonas.

Omar entrou na Justiça e ganhou uma indenização no valor de R$ 80 mil, conforme determinou a juíza da 9ª. Vara Cível do Amazonas.

Fausto disse que paga a indenização, porém o dinheiro deve doado por Omar ao Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente (Iacas), que cuida de vítimas de abuso sexual. “Não vejo problema em pagar a indenização, porém o dinheiro não deve ir para o bolso do senador, e sim doado a uma instituição que cuida de crianças vítimas de violência sexual”, propôs Fausto.

O deputado ressalta que o povo do Amazonas está cansado da “velha política”, comandada por pessoas que acham que podem “calar a todos”. “Não vou me intimidar com Omar. Vou pra cima”, garantiu Fausto.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

