Sorridente e cercada pelos filhos. Foi assim que Kate Middleton apareceu na primeira foto oficial publicada pelo Palácio de Kensington desde sua cirurgia em janeiro, colocando fim a um longo silêncio midiático que gerou rumores sobre o seu estado de saúde.

A divulgação dessa fotografia neste domingo (10) ocorre dias depois de os tabloides americanos publicarem imagens dela que causaram certa confusão sobre a presença da princesa em um evento em junho.

A última aparição pública da esposa do príncipe William, o herdeiro da coroa, remonta à missa de Natal da família real em Sandringham, no leste da Inglaterra, há dois meses e meio, um intervalo de tempo muito longo sem imagens dela, cujas viagens costumam aparecer nas primeiras páginas da imprensa britânica.

Na foto, a Princesa de Gales, de 42 anos, é vista sorrindo e cercada por seus três filhos, George, Charlotte e Louis, sentada em uma cadeira de jardim e vestida com jeans, um moletom e uma jaqueta escura.

A fotografia foi tirada pelo príncipe William em "Windsor no início desta semana", segundo um comunicado do Palácio de Kensington.

"Obrigado por seus desejos e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejo a todos vocês um feliz Dia das Mães", comemorado neste domingo no Reino Unido, dizia a mensagem ao lado da imagem, assinada com um "C" de Catherine.

Perguntas

A comunicação sobre a operação e a recuperação de Kate levantou muitas questões e até mesmo críticas, e difere dos esforços de transparência defendidos pelo Palácio de Buckingham sobre o câncer do rei Charles III.

Kensington anunciou em 17 de janeiro que Catherine havia sido submetida a uma operação "planejada" no abdômen, sem especificar a causa, mas negando que estivesse relacionada ao câncer. O palácio disse que a princesa não retomaria suas funções oficiais antes da Páscoa.

Doze dias depois, informou que a princesa havia retornado à sua casa em Windsor.

Desde então, não houve mais nenhuma comunicação, com exceção de uma breve declaração no final de fevereiro, no auge dos rumores sobre sua saúde, dizendo que ela estava "bem", depois que o príncipe William cancelou um compromisso público por "motivos pessoais".

Mas, nesta semana, a estratégia de comunicação do palácio teve um problema quando uma imagem de Kate, usando óculos escuros, sentada em um carro dirigido por sua mãe foi publicada na imprensa comercial dos EUA na segunda-feira.

A foto não foi publicada pela imprensa britânica, de acordo com a solicitação oficial de respeitar a privacidade da família durante a convalescença da princesa.

No dia seguinte, o Ministério da Defesa mencionou em um de seus sites que Catherine participará de um evento militar em 8 de junho, relacionado ao aniversário de Charles III.

Seu gabinete no Palácio de Kensington não confirmou sua presença, e várias fontes da comitiva real afirmam que não foram consultadas previamente pelo governo, que acabou retirando a menção à sua presença.