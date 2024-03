Um incêndio atingiu uma casa na madrugada deste domingo de Páscoa (31), no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. Quatro pessoas, sendo duas crianças, estavam no imóvel e conseguiram fugir pelo buraco do ar-condicionado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo se alastrou pela casa por volta de 1h20, que gerou uma fumaça tóxica por toda a residência. Uma mulher, os dois filhos dela e o irmão dela conseguiram escapar através do buraco do ar-condicionado.

Os dois adultos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e as duas crianças, que também inalaram a fumaça tóxica, foram levadas pela Unidade Resgate do CBMAM para o Pronto-Socorro da Criança na zona Sul da capital.

Os bombeiros ainda conseguiram salvar das chamas o cachorro da família, que tinha ficado preso dentro da residência. Três viaturas e onze bombeiros atuaram na ocorrência e usaram 500 litros de água. Não há informações sobre as causas do incêndio.