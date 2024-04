As fábricas de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 86.228 unidades no primeiro trimestre de 2024, volume 36,1% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

Em março, foram produzidas 32.309 bicicletas, retração de 42,8% em relação ao mesmo mês de 2023. No comparativo com fevereiro, o crescimento foi de 11,9%. Os resultados, segundo a Abraciclo, estão dentro do planejamento das empresas.

Com alta de 37,2% no acumulado do ano, a produção das bicicletas elétricas foi o principal destaque no período. No ranking das categorias mais produzidas, a Mountain Bike (MTB) ocupou a primeira posição, seguida pela Urbana/Lazer e Infantojuvenil.

Nos três primeiros meses do ano, o maior volume de bicicletas foi enviado para a região Sudeste. No total, os quatro estados receberam 50.538 unidades, o que representa 58,6% do volume fabricado.

Na sequência do ranking, vieram as regiões Sul (12.166 bicicletas e 14,1% do total fabricado), Nordeste (9.850 unidades e 11,4%), Centro-Oeste (7.708 bicicletas e 8,9%) e Norte (5.966 unidades e 6,9%).

As posições foram mantidas no ranking mensal: Sudeste (19.056 bicicletas e 59% da produção), Sul (4.229 unidades e 13,1%), Nordeste (3.651 bicicletas e 11,3%), Centro-Oeste (2.966 unidades e 9,2%) e Norte (2.407 bicicletas e 7,4%).

O post Fábricas produzem menos bicicletas em Manaus;queda de 36% no volume apareceu primeiro em Portal Você Online.