A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o concurso que preencherá ao menos 289 vagas temporárias para prestação do serviço militar voluntário em 17 estados, incluindo o Amazonas, e o Distrito Federal com salário inicial de R$ 7.315.

Há oportunidades para profissionais com curso superior em administração, engenharia, análise de sistemas, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, biologia, teologia, ciências contábeis, economia, educação física, enfermagem, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, história, jornalismo, museologia, nutrição, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, direito, serviço social, terapia ocupacional, zootecnia, farmácia, medicina, medicina veterinária, odontologia e magistério (artes plásticas, biologia, educação física, física, direito, educação religiosa, geografia, história, língua inglesa, filosofia, matemática, sistemas de informação, sociologia, química, relações internacionais, língua portuguesa, língua espanhola, administração, administração pública e estatística).

Também há vagas para área de segurança e defesa. Neste caso, os candidatos devem ter realizado Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR) ministrado pelo Exército (nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações) há, no máximo, 12 anos.

Inscrição

As inscrições para o concurso da Aeronáutica vão até 10 de julho, mediante o preenchimento de formulário no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo é organizado pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap). Em caso de dúvidas, os participantes podem obter mais informações com o órgão por meio do e-mail [email protected]

Seleção

O concurso terá as seguintes etapas: entrega e validação de documentos, análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste físico. O estágio está previsto para começar em 22 de novembro.

De acordo com os editais, os aprovados inicialmente prestarão serviço por um ano. O vínculo poderá ser prorrogado por períodos de 12 meses, até o limite de 96 meses – desde que a idade do militar não exceda 45 anos.