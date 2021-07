Avalie o post

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recebeu na manhã desta quinta-feira (01/07), seis vereadores do município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros da capital amazonense. O intuito da visita é promover reuniões estratégicas, traçando metas para o desenvolvimento do esporte como qualidade de vida e saúde no interior.

Representando as mais de 280 comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, os vereadores receberam kits esportivos e materiais como bola de futebol de campo, futsal e vôlei, handebol e basquete, com intenção de estimular projetos sociais e escolas esportivas no interior, que atendem ao público infantil, jovem e adulto.

Na visita, o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, ressaltou que o incentivo à prática de esportes é uma importante ação para os indígenas, além de alcançar a inclusão social, fortalecer a expansão de novas ideias e uma vida saudável aos comunitários. “Todo o nosso trabalho é para fortalecer o esporte no interior, com qualidade de vida, e incentivar o alto rendimento esportivo. Conseguimos visualizar projetos futuros de esporte e lazer nessas comunidades, fomentando projetos sociais que nelas existem”, enfatizou.

O presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, Eder Lopes, reforçou que todo apoio e incentivo ao município possibilita o desenvolvimento de práticas esportivas essenciais na região. “Quero agradecer todo apoio do governo dado ao município de São Gabriel da Cachoeira. Retornaremos para nossas comunidades cheios de esperança para uma prática esportiva mais ativa, possibilitando bons frutos no futuro”, afirmou.