Quinta colocada no Mundial de construtores em 2023, a Aston Martin revelou o AMR24, carro projetado para a disputa da F1 2024. Fernando Alonso e Lance Stroll permanecerão como pilotos do modelo britânico, que segue predominantemente verde, muito similar ao antecessor AMR23.

Em 2023, a Aston Martin inicialmente pareceu a equipe mais próxima da rival RBR, com seis pódios de Alonso nas primeiras oito etapas do calendário – dando indícios de que poderia ser a “segunda força” da temporada, disputando com a rival Mercedes. Entretanto, o time perdeu terreno ao longo do desenvolvimento do AMR23; por fim, a equipe de Silverstone terminou em quinto no Mundial de construtores, sem quaisquer vitórias na temporada.

Houve ainda uma discrepância interna entre os pilotos: com 206 pontos somados e um quinto lugar no Mundial, o bicampeão Fernando foi responsável por 73,5% dos pontos da Aston Martin. O espanhol chegou ao time em 2023 sob contrato plurianual, sem duração revelada, complementando um projeto multimilionário em busca de títulos na F1. Lance Stroll, filho do dono da equipe Lawrence Stroll, fez 74 pontos, terminando em décimo.

Desde a mudança de nome de Racing Point para Aston Martin, em 2021, a equipe britânica acumula nove pódios e uma volta mais rápida na elite. Sebastian Vettel, hoje aposentado, foi o primeiro a subir ao pódio pelo time, com um segundo lugar no GP do Azerbaijão de 2021.

A F1 retorna em 2 de março de 2024 com o GP do Bahrein, primeira de 24 etapas na maior temporada da história da categoria.

