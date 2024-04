O Comandante do 3º Batalhão de Infantaria de Selva tem a honra de convidar toda a população de Barcelos para uma noite memorável!

Não percam a apresentação incrível da Banda de Música do 3º BIS, com o emocionante Projeto “Cara de Onça” e músicos convidados, que prometem encantar a todos com sua arte e talento.

📅 Data: 19 de Abril de 2024

🕖 Hora: 19h

📍 Local: Praça Municipal de Barcelos

Venha fazer parte deste momento único e desfrutar de uma noite repleta de música e emoção! Todos são bem-vindos!

.