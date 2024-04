A psiquiatra Natália Schincariol, de 29 anos, prestou depoimento, na tarde desta sexta-feira (5), sobre as agressões física e psicológicas que afirma ter sofrido do filho do presidente Lula, Luís Cláudio Lula da Silva, 39, na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Cambuci, região central da capital paulista.

Natália chegou pouco depois de seus advogados, por volta de 12h. Eles estavam divididos em dois carros de segurança da Casa da Mulher Brasileira. O depoimento para a Polícia Civil durou cerca de duas horas.

Na saída, a psiquiatra deixou a delegacia sozinha, sem falar com a imprensa, no mesmo veículo em que chegou, seguido por mais dois carros de escolta.

Os advogados de defesa saíram a pé do local. Eles afirmaram que Natália está “muito abalada” e não comentaram sobre detalhes do depoimento.

Medida protetiva

Por ordem da juíza Joanna Palmieri Abdallah, do Foro da Casa da Mulher Brasileira, Luís Claudio está proibido de manter contato e de se aproximar a menos de 200 metros de distância de Natália.

Natália registrou boletim de ocorrência contra o filho do presidente na terça-feira (2). Ela disse à polícia que o casal ficou junto por cerca de dois anos, até descobrir traições e passar a sofrer com episódios de violência doméstica.

No B.O., Natália afirma que “as agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral”. Ela relata que o filho de Lula deu “uma cotovelada na barriga” dela “em uma das brigas no final de janeiro deste ano”, quando ele teria se recusado a entregar o celular da então companheira.

À polícia ela contou que já foi afastada do trabalho por um mês, “devido ao trauma causado pelas agressões”, e “hospitalizada com crises de ansiedade”. Disse também que recebe ameaças e ofensas constantes de Luís Cláudio, sendo chamada de “doente mental”, “vagabunda” e “louca”.

A vítima afirma, ainda, que vinha sendo “manipulada” e “ameaçada” para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e que “possui influência para se safar das acusações”.

Defesa de Luís Cláudio

Em nota, a defesa de Luiz Claudio, a advogada Carmen Tannuri negou as acusações e disse que vai processar Natália pela declarações que ela considera como “fantasiosas”.

“Tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes”, afirmou.

