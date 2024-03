Vinícius Júnior não tem um dia de paz, nem mesmo sua emoção ao falar sobre a luta contra o racismo é capaz que cessar as críticas, ofensas e insultos dirigidos a eles. Na noite de segunda-feira (25) por meio do X (antigo Twitter), o ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert reagiu às declarações do atacante brasileiro, que chorou em entrevista coletiva ao ser questionado sobre o racismo que vem sofrendo em alguns estádios da Espanha, e indicou que “futebol é para os homens”. “Pão e Circo, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não deixem que ele seja bicha, o futebol é para homens”, publicou o ex-goleiro em sua conta na rede social X, ex-Twitter, respondendo a um vídeo em que se pode ver o jogador angustiado.

A publicação do antigo goleiro e ex-candidato à presidência do Paraguai acumulou mais de 13 mil curtidas, 1,3 mil comentários e foi republicada por mais de 3,4 mil usuários. Ontem, na entrevista coletiva que antecedeu ao amistoso que será realizado hoje entre Espanha e Brasil, em Madri, Vini confessou, ao falar sobre racismo, que essa questão o faz ter “cada vez menos vontade de jogar”. “Entendo que as pessoas falem sobre o que falam, sobre o que eu faço nos jogos, porque tenho muitas coisas para melhorar, mas há muito tempo estudo a questão do racismo e tenho cada vez menos vontade de jogar”, afirmou.

“Tiro força da minha família e das pessoas que me dizem para continuar lutando e defendendo aquilo em que acredito. Quero continuar lutando por todas as pessoas que precisam”, acrescentou. Um ‘Vini’ que, depois de se recompor, ao continuar a ser questionado sobre o racismo que tem sofrido, voltou a chorar ao garantir que só quer “jogar futebol” e fazer tudo pelo seu clube e pela sua família.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

*Com informações da EFE