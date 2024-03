O ex-detento Albert Duarte Ferreira, de 27 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (6). O crime ocorreu na rua A1, no conjunto Shangrillá, bairro Parque Dez de Novembro, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Albert era o assassino confesso do universitário Lucas de Souza Magalhães, de 21 anos, morto a tiros no dia 30 de dezembro 2016. A vítima trabalhava em uma lan house no bairro Cidade Nova, zona Norte, quando Albert entrou no local e disparou diversas vezes contra ele.

Na ocasião, Albert chegou a ser preso, mas já estava solto. Nesta quarta, ele estava caminhando pelas ruas do conjunto Shangrilá, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta.

O ex-detento tentou fugir e chegou a invadir uma casa na região para se proteger, mas foi perseguido e capturado pelos criminosos, que o mataram com vários disparos de arma de fogo.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados e a motivação do crime ainda não foi desvendada. O corpo de Albert foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.