Tragédia. O ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, filho do ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto, foi encontrado morto em casa no início da tarde desta terça-feira, 28 de maio.

De acordo com as primeiras informações, ele sofreu um infarto. Uma ambulância do Samu chegou a ser foi chamada para socorrer Bisneto, mas ele já estava morto e a equipe acabou sendo dispensada.

O pai fez uma postagem no Twitter dizendo que vai “encontrá-lo brevemente”.