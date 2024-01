O ex-participante do Big Brother Brasil, Vyni, publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que reativou sua conta para apoiar a cunhã-poranga do Boi-Bumbá Garantido, Isabelle Nogueira, no reality show.

"Ah, só lembrando. Reativei o Twitter apenas para apoiar minha amiga no programa. Terminando, é tchau", escreveu o cearense, que tem enfrentado comentários hostis nas redes sociais desde sua participação no programa.

O ex-brother visitou Manaus e o município de Parintins nos últimos dois anos. Identificando-se como torcedor do Boi-Bumbá Garantido, ele demonstra grande apreço pelo Festival realizado na Ilha da Magia. Durante suas viagens ao Amazonas, desenvolveu uma amizade com Isabelle.

Vyni também revelou que a foto usada no anúncio oficial do Big Brother Brasil no perfil de Isabelle, em que ela está com uma arara, foi capturada por ele mesmo: “Eu tirei essa foto da Isabelle e agora ela tá anunciada no BBB”.

A representante do Amazonas figura entre os 13 participantes que disputam uma oportunidade para ingressar na casa mais vigiada do Brasil.