A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, de 22 anos, postou fotos e vídeos no Instagram durante viagem a Manaus. Ela visitou o Museu da Amazônia (Musa), na zona Leste, e uma comunidade da etnia Sateré-Mawe.

No post da ida ao Musa, a influencer publicou uma legenda que exalta a liberdade. “Libertei uma borboleta”, escreveu.

Registros feitos pela influenciador no Museu da Amazônia – Fotos: Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes visitou a Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé (AMISM), que integra o projeto “Parentas que fazem”da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital.

A organização, fundada em 1992, atende as necessidades das mulheres indígenas Satere-Mawé com o objetivo contribuir com o fortalecimento dos povos indígenas por meio da reivindicação de seus direitos e de seu desenvolvimento sustentável.

Influencer na Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé – Fotos: Reprodução/Instagram

Em entrevista à jornalista Marcela Paes, do Estadão, a influenciadora explicou que busca conhecer mais sobre o lado social do que está ao redor dela; e que deseja passar essa experiência para o público que consome os conteúdos que ela produz.

“Eu sempre fui mais para o lado da conscientização ambiental, nunca trouxe muito esse lado do social. Acho que falta um pouco de informação e conhecimento ali para o meu público, eu normalmente só trago diversão. E também falta isso no social na minha vida”, disse.

A influencer, que ficou um tempo afastada das redes sociais para cuidar da saúde mental desde que desistiu do BBB 24, tem compartilhado recentemente seus momentos especiais. No fim de março, ela retornou às redes.