5 / 5 ( 3 votos )

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, está realizando durante essa semana o 1° Torneio Pela Vida Bruno Geovane. Um evento em alusão ao Setembro Amarelo, mês que se trabalha o combate ao suicídio.

Os atletas participantes, são colaboradores das unidades básicas de Saúde, HGB, Endemias, SEMSA, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde do Marará e Santo Antônio e todos os comunitários estão participando e dizendo sim a vida. (CONFIRA AS FOTOS)

A evento está acontecendo na Quadra Poliesportiva Bertino Rodrigues, com a participação dos seguintes times: SÃO FRANCISCO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, HGB, SÃO SEBASTIÃO, NAZARÉ, MARARÁ-SANTO ANTÔNIO, APARECIDA, FVS, SEMSA e BAIRRO DA PAZ. (CONFIRA AS FOTOS)

Na abertura do evento contou com a ilustre participação dos vereadores Diego Ribeiro, Marlos Monteiro, Albert Fernandes, Thales Chagas, Suane Fragoso e os familiares do homenageado Bruno Geovane. (CONFIRA AS FOTOS)

Placar deste primeiro dia do torneio:

FVS 0 x 6 SÃO FRANCISCO

SEMSA 3 x 2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MARARÁ-STO ANTÔNIO 2 X 3 NAZARÉ

HGB 3 X 6 APARECIDA

BAIRRO DA PAZ 2 X 4 SÃO SEBASTIÃO

FVS 3 X 3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SEMSA 2 X 5 SÃO FRANCISCO

MARARÁ-STO ANTÔNIO 8 X 6 HGB

BAIRRO DA PAZ 8 X 0 VIGILÂNCIA

APARECIDA 2 X 2 NAZARÉ

SEMSA 4 X 1 SÃO SEBASTIÃO

Nesta terça-feira tem mais!

"Agradecimentos a Deus, ao Prefeito Edson Mendes, pelo apoio incondicional, a Secretária da SEMJEL Deusa Mota, a todos os organizadores, em nome da Rayna Gadelha e a todos os participantes que estão brilhando neste lindo evento. Deus abençoe sempre todos nós". Disse a Secretária Municipal de Saúde Patrícia Leite.

— — —

Texto – Frank Garcia / Assessoria de Comunicação

Fotos e Vídeos – Frank Garcia e Wellington Melo / Assessoria de Comunicação