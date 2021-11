5/5 - (1 vote)

Que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma prova cansativa não é novidade para ninguém, mas quem fez a avaliação pela primeira vez, como o João Vitor, de 17 anos, fica assustado com a quantidade de texto até na prova desse domingo com questões de exatas. “Muito texto. Se não ler com atenção, a pessoa se perde. Para quem estudou, fácil, me preparei e estou confiante”, afirmou.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, apresenta detalhes da força-tarefa aplicada para avaliação do resultado do Enem

Assim como o João, a Yasmin Soares fez a prova no Instituo de Educação do Amazonas, no Centro de Manaus. Ela também vai tentar uma vaga no curso de Direito, o terceiro mais concorrido nas universidades, perdendo apenas para enfermagem e medicina. O sonho de ser advogada esbarra na ansiedade, mas a confiança prevalece. “Estou confiante. No primeiro dia de prova, eu passei muito mal, mas hoje estou mais calma. Estou ansiosa também pelo resultado”

A Bianca Ranolli faz a prova pela quarta-vez. A experiência ajudou na hora da prova. “Hoje foi tranquilo, me preparei bem, consegui responder tudo. Acredito que tenha ido bem. Estou confiante, muito”

E ela já sabe qual a melhor forma de aguardar o resultado. “Agora é procurar se distrair, não pensar muito nisso, senão vou ficar agoniada. Esse ano, muitas pessoas não conseguiram se inscrever, a concorrência foi baixa, então acredito que eu vá conseguir alguma coisa”, disse Bianca.

Neste ano, quase metade dos inscritos Enem no Amazonas faltaram no primeiro dia de prova. A taxa de abstenção nas provas presenciais no Amazonas foi de 40%, a maior do país.

Agora é só ter paciência e aguardar as notas. O gabarito oficial está previso para ser divulgado no dia 19 de janeiro e as notas devem sair no dia 21. Se não for dessa vez, no ano que vem terá uma nova oportunidade, que a finalista do Ensino Médio Helena Beatriz não vai desperdiçar.

”Tenho absoluta certeza que não fui bem, só queria ver como é que era. Mas eu quero fazer ano que vem de novo, porque eu estudei, mas nada do que eu estudei caiu. Eu chegava em casa e dormia, acordava no outro dia e já era trabalho, os professores não focaram muito no Enem. Eu tinha que estudar no sábado e era pouco, mas no ano que vem vou ter tempo e vou focar nisso para estudar”, contou

O calendário previsto para a 1ª edição do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, que seleciona candidatos para universidades públicas é entre 25 a 28 de janeiro .

O Prouni, para faculdades particulares, deve ser entre 1º e 04 de fevereiro. Já para quem quiser participar do Fies, financiamento estudantil, as datas previstas são de 08 a 11 de fevereiro.

Para quem se inscreveu no enem 2021 como treineiro precisa esperar até o dia 21 de março, que é a previsão da divulgação das notas dos treineiros e da vista pedagógica da prova de redação.

