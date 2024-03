Após 45 dias de uma caçada incessante, as forças de segurança vão desmobilizar, nesta sexta-feira (29), parte da estrutura montada em Mossoró (RN). A força-tarefa tenta recapturar os dois fugitivos que protagonizaram a primeira fuga de uma penitenciária federal. A base de operações permanecerá coordenada pela Polícia Federal, que contará com o apoio das polícias locais.

Todo o restante da estrutura será desmobilizado e os servidores retornarão para seus estados e cidades de origem. Como a coluna Na Mira adiantou, a PF apostará todas as fichas em um trabalho intenso de inteligência policial para recapturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça.

Os dois foram vistos pela última vez no dia 3 de março, quando invadiram um galpão na zona rural de Baraúna (RN). Na ocasião, eles chegaram a agredir um funcionário que tomava conta do local. Uma moradora de Vila Nova 2, na mesma região, disse ter visto os fugitivos com as roupas sujas enquanto comiam banana em uma plantação.

Os dois fugitivos estariam extenuados, após tantas semanas sendo perseguidos pelas equipes policiais. A dupla estaria se escondendo em cavernas e deixando para andar atrás de comida somente durante à noite, o que dificultaria o trabalho da polícia.

