Em formato de vídeo, a novidade vai abordar, semanalmente, assuntos que estão “em alta”, com uma linguagem jovem e descontraída

Manaus – O portal D24AM lança na próxima sexta-feira (17), as 12h, o “D O PLAY”, mais um produto do GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC). Em formato de vídeo, a novidade vai abordar, semanalmente, assuntos que estão “em alta”, com uma linguagem jovem e descontraída.

Produzido pela equipe do D24, os vídeos serão curtos, com duração entre 3 e 5 minutos, e irão abordar temas como filmes, games, atualidades, moda, dicas de leitura, música, receitas rápidas, curiosidades, famosos, entre um universo de coisas para falar.

“D O PLAY” será produzido pela equipe do D24 e o público poderá sugerir temas pelas redes sociais (Foto: Reprodução)

A proposta é aproximar ainda mais o público que já acompanha as notícias do D24. “A intenção é informar com leveza, sem a formalidade que já conhecemos do jornalismo. Será um espaço pra falar de assuntos variados, do dia a dia, com uma pegada de humor, como se fosse um papo entre amigos”, explicou a editora do portal D24AM, Midiã Viana. Segundo ela, a exibição às sextas-feiras também é estratégica. “A semana muitas vezes é tensa, com notícias pesadas, e a sexta-feira é o início do fim de semana, quando depois do trabalho a gente quer encontrar os amigos e simplesmente conversar, sobre tudo, sem seguir exatamente uma regra. É aproveitar o momento e dele aprender alguma coisa. A sexta-feira será o dia da gente se encontrar com o público”, disse Midiã.

Ainda conforme a editora, o público também poderá colaborar com as pautas por meio das redes sociais do D24 no Instagram (@d24am) e Facebook (d24am).

Os episódios de “D O PLAY” estarão disponíveis toda sexta-feira no portal D24AM.COM.

Para a estreia de “D O PLAY”, um dos assuntos mais comentados no mundo do cinema caiu na nossa teia: “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”. Considerada uma das produções cinematográficas mais aguardadas de 2021, o filme promete agitar as salas de cinema de todo o mundo no fim de semana de estreia.

Quer saber mais? Então anota na agenda ou programa no celular e “D O PLAY” com a gente na próxima sexta-feira!

