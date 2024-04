Caio Henrique Comossato é acusado de aplicar golpes financeiros contra mulheres. Ele acabou preso no Rio de Janeiro, após as vítimas decidirem fazer uma armação para conseguir prender o suspeito. Caio é investigado em pelo menos 11 casos.

O suspeito foi detido pela polícia depois de Tayara Banharo, uma de suas vítimas, elaborar uma armadilha contra ele. Ela teria emprestado dinheiro para Caio, mas depois descobriu que ele aplicava golpes financeiros em mulheres.

Caio afirmava que era ator de novelas, compositor de músicas, dono de imóveis e bem relacionado, mas com problemas financeiros.

“Eu me dei satisfeita de ter recuperado o dinheiro, mas eu estava muito mal. (…) Mas, quando veio a matéria do Fantástico, eu entrei em choque”, contou Tayara ao Fantástico, da Rede Globo.

Uma reportagem de julho de 2023 apontou que nove mulheres acusavam Caio de “estelionato sentimental” e de ter feito empréstimos com elas, que, somados, chegavam a R$ 1,6 milhão.

Caio continuava usando um dos cartões de créditos de uma das vítimas e, a partir disso, foi possível localizar a cidade onde ele estava.

Para conseguir prender o suspeito, Tayara criou um perfil falso em um aplicativo de relacionamento e conseguiu atrair Caio. Outros vítimas participaram do plano e sabiam das conversas.

“A gente foi conversando com ele no WhatsApp até conseguir o mandado de prisão. Aí, quando saiu o mandado de prisão, eu marquei um encontro com ele”, contou Tayara.

No dia do encontro, em 22 de março, em vez de encontrar a personagem criada pela vítima em um restaurante, Caio foi surpreendido pela polícia e acabou preso.

O post “Estelionatário sentimental” é preso após armadilha das vítimas apareceu primeiro em Portal Você Online.