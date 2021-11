Avalie o post

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reuniu o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19, na noite desta segunda-feira (29), para avaliar eventuais impactos da variante ômicron, já registrada em 12 países com 142 casos já confirmados. Nenhum caso da doença foi identificado no estado, até o momento.

O monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas indica que todos os casos da nova variante são considerados leves e os pacientes não precisaram de internação.

O governador fez um apelo à vacinação e pediu que os amazonenses cumpram o ciclo de imunização e fiquem protegidos contra a Covid. Já o secretário de Saúde do Estado esclarece sobre o fechamento de fronteiras para que se conheça melhor o vírus.

Atualmente, o Amazonas apresenta a taxa que avalia a transmissão da doença, chamada de Rt, em 0,93. O que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 93 pessoas.

O comparativo entre novembro deste ano e o mesmo período do ano passado mostra uma queda de 88% no número de casos e uma redução de 91% em relação às hospitalizações. Além disso, os números de mortes caíram 95%.

Apesar das hospitalizações e mortes terem baixado, entre outubro e novembro deste ano, os indicadores mostram que o número de novos casos confirmados subiu de 420 para 2 mil. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 é igual a 17% para leitos clínicos e 25% para UTI.

Foto: Lucas Silva / SECOM

