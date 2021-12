Avalie o post

Evento carnavalesco é aberto ao público e conta com transmissão simultânea pelas redes sociais

Manaus – O tradicional bloco carnavalesco Galo de Manaus realiza neste sábado (11), às 16h o 1º Concurso de Bandinhas de Frevo e Marchinhas do Amazonas, em Manaus. O evento tem como objetivo incentivar talentos e fortalecer a tradição do carnaval de rua na capital amazonense.

(Foto: Divulgação)

O concurso será realizado no Palacete Provincial, localizado no Centro da capital, por uma comissão especializada no assunto. O evento será aberto ao público, que pode assistir às apresentações de forma gratuita no local. Além disso, a disputa contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Galo de Manaus, que atualmente conta com mais de 50 mil seguidores.

Os artistas que mais se destacarem vão ser premiados em dinheiro, além de ganharem a oportunidade de se apresentar no ‘Galo de Manaus’, no Carnaval 2022. O produtor e idealizador do evento, Theo Alves, com mais de 20 anos dedicados à carreira artística e ao movimento cultural, empenha toda experiência carnavalesca nesse festival.

“Precisamos resgatar as tradições do carnaval de rua, valorizar os músicos de fanfarras e incentivá-los a crescer profissionalmente fazendo música. O carnaval é uma grande oportunidade para todos”, explicou Theo.

Inspiração

Uma das motivações para a realização do concurso é fazer um resgate das raízes do tradicional carnaval, que, ao longo dos anos, foi incorporado a outros ritmos e além disso criar uma orquestra própria de frevos para o Galo de Manaus.

Sentindo a necessidade de criar uma opção de frevo na cidade, Theo Alves idealizou uma orquestra de frevo em 2017, mas sem recurso não pôde seguir com o projeto.

“Queremos resgatar o Carnaval tradicional e para seguir nesse caminho, precisamos incentivar novos músicos a entrarem nesse projeto. Imagine as bandinhas de frevo nas ruas puxando os cordões e arrastando os foliões”, ressaltou.

(Foto: Divulgação)

Premiação e critérios de seleção

Ao todo, o concurso premiará 48 músicos e até 06 maestros ou coordenadores musicais, distribuindo um total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) em prêmios, potencializando os efeitos de distribuição de renda aos fazedores de cultura.

Toda a seleção gira em torno do frevo, ritmo pernambucano que faz parte do carnaval brasileiro há gerações. Em canções desse estilo musical, os participantes vão se apresentar aos jurados e mostrar todo o talento.

“Com suas cores vibrantes e passos em ritmo acelerado, o Frevo é contagiante e arrasta multidões durante o carnaval. Como o próprio nome sugere, a dança ‘ferve’ nas veias de milhares de foliões por onde passa”, explicou Theo.

O formato das apresentações, bem como o repertório escolhido e todos os critérios do concurso estão disponibilizados em edital, no endereço eletrônico do Galo de Manaus.

Este Projeto foi Contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana – Aldir Blanc – SEC/Amazonas 2020.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte