Nos dias 5 e 7 de abril, a Espatódea Trupe apresenta o musical “Amazonas, o maior espetáculo do Brasil” no palco do Teatro Manauara (Shopping Manauara), com acesso gratuito.

O musical abre a programação da companhia amazonense. “O musical abre as portas para mais um ano de realizações de projetos que são muito importantes para nós.

Em 2024, temos a estreia de um novo espetáculo com o elenco fixo, através do projeto “Laboratório de Encenação”, e inicia as escritas para o próximo musical chamado ‘Brasilidades’”, comenta Arlisson Cruz, que assina a coordenação geral.

Multilinguagem

Em linguagens de teatro, dança e música, o espetáculo “Amazonas, o maior espetáculo do Brasil”, durante uma hora e 40 minutos, transita entre lendas e mitos conhecidos popularmente e passados de pais para filhos através de manifestações artísticas, folclóricas e obras literárias.

Entre eles estão histórias sobre Boiúna, Matinta Perera, Vitória Régia e Boto. A classificação é de 14 anos.

“As histórias são contadas pela visão do pai, que tem um modo muito particular de se expressar, o que acaba tornando os contos por vezes cômicos e inusitados”, destaca o coordenador. “É um musical 100% regional. Tudo isso contado através de texto, coreografias e músicas autorais. O texto e as músicas foram escritos pela fundadora e diretora da Espatódea Trupe, Emille Nóbrega.

Segundo Arlisson Cruz, no dia 5 de abril tem três sessões, 9h, 15h e 19h30, enquanto, no dia 7 de abril, as apresentações acontecem às 16h e 19h30. Todas com audiodescrição e tradução em Libras.

