O número de flutuantes tem crescido de forma desordenada, em Manaus, principalmente na região do Tarumã Açu, acendendo o alerta em relação ao impacto que esse tipo de empreendimento causa ao meio ambiente, quando não adota as exigências necessárias para funcionar. A poluição dos rios é um deles.

Para instalação de flutuantes, é preciso seguir uma série de protocolos, que visam à redução dos impactos ambientais. O biólogo, especialista em ecologia e embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, em Manaus, Daniel Santos, diretor da Damata Consultoria, empresa especializada em projetos ambientais, reforça a importância, nesse tipo de empreendimento, do respeito às legislações vigentes. “Além do risco de poluição do rio, o proprietário está sujeito às sanções dos órgãos competentes”, afirmou.

Segundo Daniel Santos, começa a haver uma preocupação maior por parte dos órgãos fiscalizadores, de frear os abusos que vêm sendo cometidos, em especial no Tarumã “É preciso realmente ser incisivo nessa fiscalização e autuação de quem está irregular, porque a médio e longo prazos os prejuízos à natureza serão irreversíveis”, alertou.

De acordo com o biólogo, além do crescimento desordenado de flutuantes na área, a utilização da água do rio de forma irresponsável pode causar danos ambientais e de saúde pública. A fauna e a flora da região também são impactadas, disse ele. Daniel explica que a legislação deve ser seguida por todos os proprietários de flutuantes, independentemente se o funcionamento é comercial ou particular.

“Para um empreendimento desse tipo funcionar, precisa obter Licença de Operação, apresentando documentos que comprovem a outorga de água e de efluentes, projeto de construção, autorização da Marinha, além da documentação do proprietário. É necessário também a construção de uma estação compacta de estação tratamento de esgoto – ETE”, listou.

A Damata Consultoria e Projetos, que é credenciada ao ILZB, oferece todo o suporte necessário, desde estudos sobre os impactos ambientais, documentação até a emissão da licença. “Nosso objetivo é orientar o proprietário e/ou o empresário, para que a atividade executada esteja de acordo com o que pede a lei. Dessa forma, é possível aliar progresso e crescimento econômico, com preservação do meio ambiente”, destacou.

A Damata Consultoria foi fundada em 2015. A empresa atua na elaboração de estudos e projetos na área de meio ambiente e serviços de Arquitetura e Engenharia. Os projetos desenvolvidos pela equipe multidisciplinar da Damata têm como foco o comprometimento com o meio ambiente e com alternativas sustentáveis, por isso a empresa é credenciada ao ILZB.