O processo de escuta da Assembleia Sinodal Arquidiocesana será prorrogado até 31 de janeiro de 2022.

As comunidades e grupos eclesiais que ainda não vivenciaram os encontros, devem realizar neste período através dos subsídios de escuta que foram disponibilizados para as Paróquias e Áreas Missionárias e enviar as respostas e contribuições para o e-mail: [email protected].

O Edital do Concurso do Hino da Assembleia Sinodal Arquidiocesana também será prorrogado.

O coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Padre Geraldo Bendahan motiva agentes de pastoral litúrgica ou aqueles que queiram participar do concurso.

As inscrições são até 09 de março de 2022. O resultado será publicado no dia 19 de março de 2022 através da Rádio Rio Mar 103,5 FM e das redes sociais da Arquidiocese de Manaus.



