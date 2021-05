4 / 5 ( 1 voto )

Na manhã desta quinta-feira (27-05), a Escola Municipal Padre Clemente Salleri, realizou um projeto para ensinar os alunos através de diversas atividades, a valorização da cultura local. O evento contou, com a presença da Secretária Municipal de Educação Prof. Rosana Cruz e do Presidente da Câmara de Barcelos, Vereador Gleidson Serrão.

O projeto “A cultura barcelense em foco”, com os subtemas: Músicas, poemas, culinárias, artesanatos e ervas medicinais, tem o objetivo geral de sensibilizar as crianças sobre a importância de valorizar a cultura local, visto que, nesta era tecnológica, alguns costumes estão sendo esquecidos.

Hoje (27) com o subtema " Música e Poema" foi desenvolvido pelos alunos do 1º , 2º, 4º e 5º ano, matutino da Escola Municipal Padre Clemente, tendo como responsáveis os professores: Rosilene Paraiso, Rosinete Fontes, Jarlina Santos, João Silva, Sandoval Furtado e Taiza Brazão Gervas. Apoio de Jean Carlos Perdigão, Francimar Santos, Siderley Nogueira e Andreia Albertino com a Coordenação do Gestor Nilson Jordão.

De acordo com o Gestor, este projeto será desenvolvido conforme o Calendário escolar, que dispõe de determinados dias para a execução do mesmo, com duração aproximada de seis semanas no ano letivo, o qual trabalharam esse projeto, a cada semana um subtema diferente.

Durante o desenvolvimento do projeto desta quinta-feira, os alunos realizaram diversas atividades como; poemas e músicas (cantiga de roda), poesias, poesia e música (luar no céu), versos sobre Barcelos e finalizando com a música tema "Pra Sempre vou te amar"'.

"Contem comigo como Vereador e amigo da Escola, em que puder ajudar, estou a disposição, quero parabenizar o Prefeito Edson Mendes e França Moreira pelo compromisso com a educação das nossas crianças. Parabéns a Secretária, todos os professores, alunos e todo o corpo escolar, pela belíssima apresentação deste Projeto cultural. A câmara está de portas abertas a todos vocês. Muito obrigado pelo convite." Disse o Presidente da Câmara, Gleidson Serrão.

"Estou muito feliz em ver este maravilhoso projeto que estão colocando em prática, vendo a integração de todos, professores, pedagogos, administrativos, merendeiras, auxiliares, todos são importantes. Sensibilizar os alunos com essas atividades e muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. Infelizmente a pandemia não permite que tenhamos mais pessoas envolvidas neste projeto. Educação é isso, preparar os nossos alunos para a convivências com outras pessoas. Parabéns a todos." Finalizou a Secretária Rosana Cruz.

CONFIRAS AS FOTOS: