O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fazem buscas por um avião de pequeno porte que desapareceu, na noite dessa quinta-feira (28), na Serra do Japi, no interior paulista.

Segundo informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, a aeronave do modelo PA-34-220T, com prefixo PT – WLP, seguia com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. Contudo, não foi possível pousar, e o piloto decidiu retornar a Jundiaí.

Um helicóptero é empregado nas buscas. A Polícia Militar informou que só foi acionada sobre o desaparecimento por volta das 15h desta sexta-feira (29).