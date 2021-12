Avalie o post

De origem israelense, novidade da odontologia moderna já começa a ser aderida em consultórios dentários de Manaus

Manaus – Cirurgias dentárias rápidas, sem necessidade de anestesia e sem o temido barulho do motorzinho da broca. O que antes parecia uma realidade futurística distante, já chegou a Manaus através de um equipamento moderno que usa a tecnologia a laser. De origem israelense, o aparelho LiteTouch TM é uma grande novidade da odontologia moderna a nível mundial e já começou a ser aderido nos consultórios dentários mais modernos do mundo e de Manaus.

O Dr. Marcelo Lopes, dentista especialista em reabilitação oral, prótese e outras áreas, há mais de 35 anos, teve a oportunidade de operar o aparelho em primeira mão na clínica Dentaly e conta que em todos os anos de experiência, nunca imaginou que trabalharia com uma tecnologia tão avançada.

“O equipamento faz cirurgias seguras, e faz procedimentos como a remoção de siso e cirurgias de gengiva, sem risco de danificar nervos em regiões importantes. A funcionalidade dele é tão fantástica que pode atuar desde procedimento para deixar os dentes menos sensíveis, até uma cirurgia de corte de osso”, afirmou.

O especialista também explicou que uma cirurgia de gengiva geralmente demora entre 15 a 20 dias para cicatrizar, enquanto uma cirurgia feita com a tecnologia a laser tem a cicatrização completa de 2 a 3 dias.

Como exemplo da eficácia do equipamento, o dentista conta o caso de uma cirurgia que fez em um bebê de 6 meses. “Realizei em uma criança de 6 meses, uma cirurgia de freio lingual, sem dor. Logo depois a criança já foi mamar no seio da mãe”, disse.

E a funcionalidade do LiteTouch TM vai muito além de apenas cirurgias voltadas à saúde. O equipamento também pode ser utilizado no ramo estético, como harmonização facial e aplicação de lentes de contato de porcelana. “Para pacientes que colocam as lentes e não ficam satisfeitos, o equipamento consegue remover as lentes de contato sem quebrar”, disse.

Clínica Dentaly

A Dentaly – Soluções Completas em Odontologia é um Instituto feito por dentistas tendo como prioridade a saúde e estética de nossos pacientes. A Dentaly oferece os tratamentos de ortodontia, Harmonização facial e do sorriso, implantes dentários, confecção de coroas e lentes de contato 100% digital, entre outros.

Mais informações sobre o Instituto podem ser obtidas pelo contato (92) 99222-1900, redes sociais @dentalyodonto ou no site do instituto. Em Manaus o consultório da Dentaly fica localizado na Av. Constantino Nery, nº 2789, bairro Chapada, 7º Andar.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

