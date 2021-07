5 / 5 ( 8 votos )

O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Sérgio Litaiff, participará, nessa sexta-feira (02), de reunião com o ministro do turismo, Gilson Machado Neto, em Porto Velho (RO).

O presidente da Embratur, Carlos Brito, também está sendo aguardado na reunião, que contará com todos os secretários de turismo dos Estados da região Norte. Entre as pautas que serão levadas pela Amazonastur ao ministro, estão o investimento no aeroporto de Barcelos; Expo Dubai e Rotas Amazônicas Integradas.

As Rotas Amazônicas Integradas (RAI) devem funcionar inicialmente com o segmento de pesca esportiva, com o desenvolvimento de um trabalho de promoção integrada envolvendo os produtos de pesca esportiva na região Norte do Brasil. Barcelos é um dos municípios do AM referência em pesca esportiva no Brasil.