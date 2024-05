Um ensaio da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 que deveria acontecer neste final de maio foi adiado porque o caudal do rio Sena está muito elevado, confirmou a prefeitura da região parisiense nesta quarta-feira (22). A cerimônia está marcada para o dia 26 de julho ao longo de seis quilômetros do emblemático rio pela capital francesa, em um formato inédito que impõe todo um desafio de organização. Um primeiro ensaio foi realizado em 17 de julho de 2023, entre a ponte d’Austerlitz e a ponte d’Iéna, com 40 barcos. Outro ensaio deveria ter acontecido no dia 8 de abril deste ano, mas foi adiado devido à cheia do rio em uma primavera muito chuvosa na região de Paris. O ensaio previsto para 27 de maio também acabou adiado, informou a prefeitura regional. “Será realizado quando as condições meteorológicas permitirem”, responderam os organizadores. O ensaio da cerimônia de abertura não afeta o ‘show’ artístico, que continua em segredo. O objetivo do ensaio é fazer os eventuais ajustes entre os barcos para o desfile das delegações e os barcos que acompanharão o cortejo, bem como os das câmeras do OBS (Olympic Broadcasting System), responsável pela transmissão de televisão dos Jogos Olímpicos.

