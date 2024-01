A manauara Isabelle Nogueira é apontada como a favorita para permanecer BBB 24 em enquetes na internet. Na enquete realizada pelo portal Uol, a cunhã-poranga do Garantido aparece como a mais votada para seguir no reality, com 35,89% dos votos.

Em outra sondagem, feita pela CNN Brasil, a dançaria lidera a preferência dos internautas com 45%. No site Extra, a sister também ocupa o primeiro lugar para permanência com 52,5%.

Nas redes sociais, famosos também apostaram nas enquetes. Um deles é o ex-BBB Gil do Vigor. No X, antigo Twitter, ele abriu uma votação para "mostrar a força” que a sister tem. Ela já conseguiu 69,3% dos votos na enquete.

A dinâmica de votação do sexto paredão é pra ficar na casa, ou seja, quem tiver menos votos sai. Isabelle enfrenta a berlinha contra Alane, Juninho e Luigi. Nas enquetes, Juninho e Luigi são apontados como provável eliminado na noite desta terça-feira (30).

Votação

Para votar, usuários devem acessar o site do BBB Gshow, entrar com a conta Globo, escolher a opção Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e/ou Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo). E selecionar quem o brother ou sister de gostara que continuasse no programa.

