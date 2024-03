(Silves – AM) – Em 2019, nesta mesma época de tempo carregado e nublado pelo inverno amazônico, o diretor presidente da Eneva, Lino Cançado, junto com o governador Wilson Lima, em seu primeiro mandato, lançava a pedra fundamental da usina Azulão Jaguatirica, o primeiro passo da caminhada da Eneva dentro da Amazônia. “Um projeto desafiador que vem transformado a região”, disse Cançado, que discursou na cerimônia do lançamento do Azulão 950 antes do governador.

Hoje, a Eneva investe em projetos que envolvem a comunidade gerando empregos e renda, como o ‘Elas Empreendedoras’, de empoderamento das mulheres; ‘Mel da Amazônia’ e ‘Café Robusta’; e a escola da formação técnica.

— Agira, o meu orgulho e acho que todas as pessoas que estão aqui é a reforma da escola de Silves para profissionais que terão oportunidades na Eneva, além do ramo de hotelaria e agricultura. Este é o legado que queremos deixar: a educação, pois a educação liberta e abre portas -, afirmou Cançado, comentando que naquele exato momento em que discursava, estavam saindo caminhões transportando gás para Roraima.

— Silves é a maior prova de que a Eneva transforma projetos que parecem sonhos, em realidade, disse o executivo.

