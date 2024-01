Nove municípios do Amazonas vão receber a aplicação da prova do Concurso Público Nacional Unificado, o 'Enem dos concursos públicos'. O certame oferece 6,6 mil vagas para 21 órgãos federais. O edital foi lançado na quarta-feira (10).

Além da capital Manaus, os municípios que vão receber a aplicação do concurso público são Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

As inscrições terão início em 19 de janeiro (sexta-feira) e podem ser realizadas no site do Governo Federal (Gov.br). Para participar, é necessário efetuar o cadastro na plataforma e ter contas ouro, prata ou bronze.

As taxas de inscrição variam entre R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para aqueles de nível superior. Inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e quem for ou já tenha sido bolsista do Prouni ou Fies têm a possibilidade de solicitar isenção da taxa.

O concurso está dividido em oito blocos. O candidato poderá escolher apenas um bloco temático, mas terá um ranking de preferência, podendo concorrer em diferentes cargos no mesmo bloco.

Prova

As avaliações, agendadas para o dia 5 de maio, ocorrerão em dois turnos. Na parte da manhã, as avaliações terão 2h30 de duração e abrangerão, para nível superior, provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) e prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco, enquanto para nível médio serão aplicadas provas objetivas (20 questões) e redação.

No período da tarde, com 3h30 de prova, serão aplicadas para nível superior provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões) e para nível médio provas objetivas (40 questões).

Essas avaliações, de caráter classificatório e eliminatório, compõem a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, com validade de 12 meses.

É possível conferir os editais de cada um dos oito blocos temáticos neste link: https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/editais/editais