Neste domingo (28), matemática e ciências naturais – física, química e biologia – estiveram entre os assuntos mais comentados do País

Brasília – Encerrada às 18h30 deste domingo (28), pelo horário de Brasília, a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avaliou os conhecimentos dos aspirantes a uma vaga no Ensino Superior brasileiro.

Neste domingo, matemática e ciências naturais – física, química e biologia – estiveram entre os assuntos mais comentados do País. O gabarito final das provas só será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima quarta-feira, 1º de dezembro.

A seguir, confira o gabarito extraoficial do Enem 2021 com as respostas do segundo dia de provas. A correção foi dividida seguindo as cores dos cadernos.









