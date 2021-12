Avalie o post

Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já estão disponíveis. As informações divulgadas na tarde desta quarta-feira (1º) valem tanto para a versão impressa quanto para a digital das provas.

Baixe as provas e gabaritos do Enem 2021

O gabarito só permite que o aluno saiba seu número total de acertos.

Isso porque, como a prova é corrigida pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), a nota final não é calculada apenas com base na porcentagem de respostas corretas.

O resultado final das provas objetivas e da redação sai apenas em 11 de fevereiro.

Como adiantado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última segunda-feira, 29, uma questão da prova de Matemática foi anulada diante da impossibilidade de se obter uma alternativa correta para o enunciado. Ela teve como tema a Copa do Brasil. Veja o número correspondente à questão: