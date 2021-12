Avalie o post

Ele seria proprietário da empresa Puraka Mídia e sócio de um Pagode, próximo à bola do Eldorado

Manaus – O empresário Rafael Moura Cunha foi assassinado na noite desta quinta-feira (2) a tiros dentro do carro na avenida Perimetral 1,no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Ele seria proprietário da empresa Puraka Mídia e sócio de um Pagode, próximo à bola do Eldorado. O crime ocorreu por volta de 20h30.

Foto: Reprodução

Segundo a polícia, um motociclista parou próximo ao local de trabalho da vítima e realizou os disparos. Não há informações de quantos tiros atingiram à vítima.

Ainda segundo informações da polícia, ele é economista.

Veja fotos:



Mais informações em instantes.

