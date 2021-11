Avalie o post

Os fãs prestaram homenagem bastante emocionados | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus (AM) - Com camisas, cartazes, balões brancos, e bastante emocionados, fãs amazonenses realizaram uma grande homenagem à cantora Marília Mendonça em frente ao Teatro Amazonas, neste sábado (6), no Centro Histórico de Manaus.

Alguns fãs falaram da importância da artista e relembraram momentos marcantes com a sertaneja. Eles também citaram a doação de oxigênio que a rainha da sofrência fez para o Amazonas durante a crise nos hospitais do estado, em janeiro deste ano.

Durante as homenagens, os fãs também cantaram alguns dos sucessos da cantora, leram poemas e fizeram uma oração às 18h. Eles soltaram os balões os brancos.

Emocionante: Fãs prestam homenagem à cantora Marília Mendonça, em Manaus | Autor: Portal Em Tempo



Marília Mendonça tinha relação especial com Manaus

Marília tinha uma relação especial com Manaus e em 2016 gravou o DVD Realidade. Já em 2019, de surpresa, a cantora lotou o Teatro Amazonas ao anunciar um show surpresa e gratuito para gravar um clipe do DVD Todos Os Cantos.

Marília sempre fez questão de compartilhar em redes sociais os momentos na capital amazonense. No dia 8 de outubro de 2016, 40 mil pessoas participaram da gravação do DVD Realidade gravado no Sambódromo de Manaus, com participações especiais de Gusttavo Lima, Dorgival Dantas e Henrique & Juliano.

O álbum foi o segundo da carreira da artista e gerou milhões de visualizações em plataformas virtuais. Ela tinha vindo pela primeira vez na capital, no mês de junho daquele mesmo ano e o show recebeu recorde de público.

Já em 2019, o Teatro Amazonas recebeu um show da cantora para a gravação do clipe da música "Supera", um dos hits do projeto "Te Vejo Em Todos os Cantos". Pelo menos 60 mil pessoas assistiram o show que foi gratuito. O projeto passou por Manaus e mais 12 capitais do Brasil. Uma verdadeira multidão cantou todas as músicas da cantora e fãs chegaram a subir em árvores do Centro de Manaus para assistirem o show.

| Autor: Ayrton Senna Gazel



