Propositora da Emenda Parlamentar que financiou os recursos para os s projetos de energia solar na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), quando era senadora em 2017, a candidata a deputada federal pelo PCdoB, Vanessa Grazziotin disse que os primeiro prédios a utilizar energia solar são prova de que os recursos enviados para a Universidade foram bem aplicados.

A emenda

No dia 25 de outubro de 2021, Vanessa participou da inauguração do primeiro dos seis edifícios movidos por energia solar no campus da Ufam. Também foram inauguradas estações solarimétricas em Itacoatiara, Benjamin Constant, Parintins, Coari, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira.

— Tenho um entusiasmo muito grande por esse projeto, especialmente, pois a energia solar é um dos nossos maiores potenciais –, declarou a ex-senadora.

Na ocasião, Vanessa Graziottin elogiou a boa aplicação das emendas parlamentares por ela propostas.

— Essas inaugurações na Ufam demonstram o quão foram bem-aplicados os recursos enviados para a Universidade.

A candidata do PCdoB observou que, ao chegar ao Congresso Nacional, a prática e a cultura era a de os parlamentares apresentarem emendas apenas para os municípios e eu passei a apresentar emendas também para instituições federais.

— Não passou um ano sequer sem que eu apresentasse emendas para favorecer instituições federais de educação e saúde.

Placas solares na Ufam

Os edifícios de energia solar inaugurados na Ufam têm capacidade de produzir mais de um milhão e quatrocentos mil quilowatts-hora (kWh) por ano, o que vem acarretando uma significativa economia da universidade em gastos com energia convencional.

— A produção dos seis edifícios equivale a uma economia de mais de R$1 milhão de reais –, explicou o professor Eron Bezerra, diretor do entro de Ciências do Meio Ambiente (CCA).

Segundo ele, sobre os prédios de produção de energia solar há 630 painéis com inversores, equipamentos que convertem a energia solar em elétrica. Através de tais equipamentos, a UFAM vem produzindo, em seus cinco Campi, cerca de 1 milhão e quatrocentos quilowatts de energia por ano, economizando, aproximadamente, um R$ 1,4 milhão anualmente em contas de energia elétrica.