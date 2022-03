Avalie o post

As equipes policiais identificaram que uma mulher utilizava a própria casa como ponto de comercialização de entorpecentes

Pauini – Foi deflagrada no município de Pauni (a 923 quilômetros de Manaus) uma nova fase da Operação Divisa. Policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade realizaram a ação que tem como objetivo desarticular grupos criminosos na cidade.

A operação resultou nas prisões, em flagrante, de Artemio Silva da Costa, 23; Raimunda Antônia Alves Bezerra, 38; e Yã de Souza Freitas Apurinã, de idade não revelada, por tráfico de drogas.

De acordo com o escrivão de polícia André Chaparro, gestor da unidade policial, durante nova fase da Divisa, as equipes policiais identificaram que uma mulher utilizava a própria casa como ponto de comercialização de entorpecentes, no bairro São Francisco, naquele município.

“Ao identificarmos a prática do delito, nós nos deslocamos até a residência e conseguimos realizar as prisões de Artemio, Raimunda e Yã. No local, apreendemos 29 porções de maconha, 12 pacotes de cocaína, uma porção grande de maconha e material para embalo e refino dos entorpecentes, além de oito pés de maconha, que estavam plantados no terreno da casa”, informou o gestor.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa, e ficará custodiado na carceragem da 63ª DIP, à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

