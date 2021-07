4.8 / 5 ( 6 votos )

Centenas de indígenas se reuniram hoje (sábado), dia 03 de julho de 2021, no Distrito de Pari-Cachoeira no município de São Gabriel da Cachoeira -AM.

De acordo com as lideranças, a manifestação ocorre em virtude das péssimas condições de atendimento a saúde oferecido ao povo indígenas, reivindicam também a NÃO nomeação do senhor Cláudio Pontes a ocupar o cargo de chefia do Dsei/Arn.

Os indígenas são das etnias Tuyka,Tukano, Rupida, Barassano, Cubeo, Yebamassa, que percorreram as ´principais ruas de Pari Cachoeira com cartazes, pinturas e adereços.

A população também está eufórica pela ameaça de exoneração da profissional de saúde Enfermeira Ellen por ter recibo doações de medicamentos. As 4 lideranças se posicionaram de imediato pedindo a saída do atual chefe do Dsei e não nomeação de Cláudio Pontes ao cargo.

CONFIRA AS FOTOS: