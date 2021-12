Avalie o post

O ano de 2021 se encaminha para ser o segundo pior da história em relação às queimadas no Amazonas. Porém, o Estado conseguiu índice positivo em novembro. Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o penúltimo mês do ano teve o menor número de focos de incêndio dos últimos 20 anos.



O painel ‘queimadas’ indica que foram registrados 248 focos de calor ao longo de novembro no Amazonas. Esta é a menor quantidade desde 2001, quando os satélites identificaram 244 ocorrências.

O resultado fica ainda mais relevante quando comparado com o mês imediatamente anterior. Em outubro, foram identificados 1.773 focos de calor. O que significa uma queda de 86% nos registros de novembro frente a outubro.

Não menos relevante, a comparação de novembro deste ano com o mesmo mês do ano passado aponta uma redução de 33,6% no número de queimadas.

Fonte: Inpe

Os municípios do sul do Amazonas acumulam as maiores áreas devastadas, tanto que Lábrea e Apuí estão na lista das dez cidades que mais perderam floresta na Amazônia. Lábrea é a segunda colocada no ranking geral, terceira no ranking de incêndios e líder do ranking no Amazonas. Apuí é 6ª no geral, 7ª em queimadas e segunda colocada em nível estadual.

Fonte: Inpe

Conforme o monitoramento do Inpe, até esta quarta-feira (1º/12), o Amazonas já acumulava 14.810 focos de incêndio no ano. Essa quantidade só é menor do que o recorde registrado ao longo de 2021, que foi de 16.729.

Fonte: Inpe

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Governo do Amazonas

Fonte