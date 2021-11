Avalie o post

Essa é a quarta convocação deste ano | Foto: Altemar Alcântara / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus convocou mais 42 professores aprovados no cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017, com homologação do resultado final em 2018, para atuarem em escolas da rede municipal de ensino.

O decreto de convocação foi publicado na quinta-feira (4), na edição nº 5.216, página 26 do Diário Oficial do Município (DOM).

Os convocados atuarão nas modalidades de ensino fundamental 1, que corresponde ao 1º ao 5º, educação infantil, Educação Física, Ensino Religioso, Artes, Geografia, História, Língua Portuguesa e Inglesa.

Essa é a quarta convocação deste ano. Ao todo, mais de 30 chamadas já foram realizadas, totalizando quase 4 mil profissionais convocados.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, essa convocação é mais um compromisso da gestão do prefeito David Almeida com a educação de Manaus.

" O prefeito David Almeida está dando sequência ao compromisso que nós nos comprometemos com a educação de Manaus e com os professores aprovados no cadastro reserva. Essa convocação acontece em decorrência da ausência de professores que se aposentaram ou se afastaram de sala de aula por outros motivos. " Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação



Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação

Os candidatos aprovados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura da Semed, que será pelo e-mail [email protected] , que informará todo o procedimento e os documentos necessários para o processo pré-admissional.

Segundo a gerente da Divisão de Pessoal (DP), Aline Sussmann, os professores empossados serão designados à gerência de pessoal/lotação da Semed para verificar em qual escola serão lotados.

" Após todo procedimento do candidato com a Comissão de Investidura, toda a documentação será encaminhada para a Lotação, que vai entrar em contato com o candidato por WhatsApp e verificar as escolas disponíveis para que o mesmo seja lotado. " Aline Sussmann, gerente da Divisão de Pessoal (DP)



Aline Sussmann, gerente da Divisão de Pessoal (DP)

