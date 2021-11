Avalie o post

O Manaus FC venceu apenas duas vezes nesta edição da Série C e contra times que acabaram sendo rebaixados na competição

Manaus – “A gente só precisa da vitória”. A frase do técnico Evaristo Piza pode até parecer simplista, mas a verdade é que o Manaus FC vai sob pressão para o jogo mais importante do ano para o clube. Precisando da vitória para conseguir o acesso na Série C do Brasileiro, o Gavião enfrenta o Novorizontino neste domingo (7), às 15h (horário de Manaus), no Estádio Jorge Ismael De Biasi. No entanto, o adversário também quer o triunfo para não depender de terceiros para subir à Segunda Divisão nacional.

A tarefa do Gavião Real não seria tão complicada se os números não jogassem contra. O Manaus FC venceu apenas duas vezes nesta edição da Série C e contra times que acabaram sendo rebaixados na competição. Por outro lado, a decisão do acesso acontece contra um rival que traz boas lembranças ao Esmeraldino. Foi justamente contra o Novorizontino que o Manaus FC fez a melhor apresentação nesta temporada. A goleada por 5 a 0 deu moral ao Gavião, mas o time acabou não “levantando voo” depois disso. Evaristo Piza não acredita em sentimento de vingança por parte dos paulistas.

“Eles não precisam vingar o 5 a 0, eles precisam ganhar da gente e a gente precisa ganhar o jogo deles. O pronto principal é esse. Quem estiver melhor equilibrado, melhor taticamente, coletivamente, individualmente e mentalmente vai fazer um bom jogo.”, pontuou Piza.

Em caso de empate, o Novorizontino leva vantagem na briga pelo acesso. Porém, se o Ypiranga bater o Tombense-MG, em Minas, quem sobe é o time gaúcho. O que, na opinião do treinador do ManausFC, pode fazer da partida no interior paulista um jogo aberto.

“A gente só precisa da vitória, o adversário também. Eles não vão pro jogo escutando o rádio esperando o que vai acontecer em Tombos. Acredito que eles vão sair pro jogo também e isso vai nos proporcionar também jogar como a gente vem fazendo nesses jogos fora de casa”, disse o treinador, que não escondeu que o time vai pro jogo do ano sob extrema pressão.

“É pressão sempre, a gente tem de ganhar sempre no futebol. É mais um jogo que a gente tem de ganhar. Se não vem a vitória no futebol, vem o questionamento, independente do momento, da fase, se é começo ou se é fim, e esse é mais um jogo que temos de ganhar e nós sabemos disso.”, concluiu.

