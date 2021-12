Avalie o post

No último vídeo do ano, produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa, o pontífice pede pelos catequistas, homens e mulheres que ajudam na formação cristã.

Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. O ministério laical do catequista é uma vocação, é uma missão. Ser catequista significa que a pessoa “é catequista”, não que “trabalha como catequista”. É todo um modo de ser, e são necessários bons catequistas, que sejam ao mesmo tempo companheiros e pedagogos.

Nestes tempos de pandemia em que a proximidade, o encontro e a partilha foram extintos, os catequistas continuaram sua missão por meio das plataformas digitais. Os encontros de catequese aconteciam semanalmente com temas, discussões e partilha de vida.

Em sua oração, o papa agradece e encoraja os catequistas a terem fé e continuar a evangelizar a vida de Cristo no mundo.

Rezemos juntos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com a força do Espírito Santo, com alegria e com muita paz.



Ouça a matéria completa:



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar



Fonte